Brunetta spinge Draghi al Quirinale: “Per cambiare il Paese abbiamo bisogno di lui come presidente della Repubblica” – Video (Di martedì 28 settembre 2021) “Se facciamo sul serio, con il Pnrr c’è una grande possibilità che questo Paese cambi per davvero, cambi la burocrazia, la concorrenza, cambi la giustizia, cambi la politica e i partiti e io non dico che per farlo abbiamo bisogno di sette anni. Esattamente la durata in carica del nuovo presidente della Repubblica nella figura di Mario Draghi“. Così il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, ha chiuso il suo intervento al Festival delle Città, in corso a Roma, indicando l’attuale presidente del Consiglio come futuro capo dello Stato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) “Se facciamo sul serio, con il Pnrr c’è una grande possibilità che questocambi per davvero, cambi la burocrazia, la concorrenza, cambi la giustizia, cambi la politica e i partiti e io non dico che per farlodi sette anni. Esattamente la durata in carica del nuovonella figura di Mario“. Così il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato, ha chiuso il suo intervento al Festival delle Città, in corso a Roma, indicando l’attualedel Consigliofuturo capo dello Stato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

