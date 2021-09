Brigitte Bardot | i ruoli più iconici

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 28 settembre 2021) Compie 87 anni, icona del cinema e della Nouvelle Vague e simbolo incontrastato di sensualità. Il suo esordio al cinema avviene quasi per caso da giovanissima, costretta da condizioni di indigenza, ma in breve diviene la celebre B.B. che siamo abituati a conoscere. La sua bellezza fa da catalizzatore in tutti i film in cui recita, mentre nella vita privata suscita scalpore grazie a episodi davvero provocanti (tipo l’aver sfoggiato il monokini). Quali sono ipiù importanti di? Pensando allaattrice, ovviamente non si può non citare il celebre ruolo in Piace a troppi (E Dio creò la donna) di Roger Vadim, in cui recita al fianco di Jean-Louis Trintignant, con cui aveva una relazione. Erroneamente considerato il ...