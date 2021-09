Bridgerton è la serie più vista di sempre su Netflix

(Di martedì 28 settembre 2021) Com’è noto,e con lei molte altre piattaforme di streaming sono molto restie a diffondere dati precisi sul numero di persone che si soffermano a guardare i loro contenuti. Si alimenta insomma un eterno mondo dell’hype, anche se ogni tanto qualche dato più concreto emerge. È stato lo stesso Ted Sarandos, co-ceo della società di Los Gatos, a diffondere dei numeri precisi parlando nelle scorse ore alla convention di Vox Media, media company americana: in questa occasione Sarandos ha rivelato il totale di ore durante le quali sono stati visti i titoli di punta del catalogo. A dominare è sicuramente, che ha accumulato 625 milioni di ore di visione nelle prime quattro settimane dal suo debutto. In precedenzaaveva comunicato che, nello stesso periodo, era stato ...

Tra leTV è ancora la prima stagione dia piazzarsi al primo post con 625 milioni di ore , seguita dalla parte 4 di Money Heist (619 milioni di ore) e Stranger Things 3 (582 milioni ...Quando si dice il potere di un culo. 82 milioni di persone in tutto il mondo ipnotizzate dalle chiappe di Regé - Jean Page .Con un totale di 625 milioni di ore viste su Netflix, la serie in costume guida una classifica che vede anche comparire La Casa di carta, The Witcher e Stranger Things. Fra i film Bird Box e Tyler Rak ...Nel corso dell'evento Tudum è stata rilasciata in anteprima una prima clip di Elite 5: ecco cosa si vede nei primi secondi ...