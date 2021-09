Bridgerton 2: prime foto dal set con le sorelle Sharma, new entry della serie (Di martedì 28 settembre 2021) Bridgerton 2 - Simone Ashley, Adjoa Andoh, Shelley Conn e Charithra Chandran La seconda stagione di Bridgerton è attesa su Netflix per il prossimo anno, e intanto le riprese vanno avanti. Protagonista principale dei nuovi episodi sarà Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), primogenito della chiacchierata famiglia, che dovrà necessariamente trovare una moglie adeguata come tradizione richiede: ci riuscirà con l’arrivo di due sorelle, Kate (Simone Ashley) e Edwina Sharma (Charithra Chandran), new entry della serie insieme alla madre Lady Mary Sharma (Shelley Conn). Le prime foto dal set le mostrano belle ed elegantissime mentre si apprestano a partecipare, insieme a Lady Danbury ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 28 settembre 2021)2 - Simone Ashley, Adjoa Andoh, Shelley Conn e Charithra Chandran La seconda stagione diè attesa su Netflix per il prossimo anno, e intanto le riprese vanno avanti. Protagonista principale dei nuovi episodi sarà Anthony(Jonathan Bailey), primogenitochiacchierata famiglia, che dovrà necessariamente trovare una moglie adeguata come tradizione richiede: ci riuscirà con l’arrivo di due, Kate (Simone Ashley) e Edwina(Charithra Chandran), newinsieme alla madre Lady Mary(Shelley Conn). Ledal set le mostrano belle ed elegantissime mentre si apprestano a partecipare, insieme a Lady Danbury ...

VanityFairIt : È lo sguardo a tradire l’interesse che dovrebbe legare, per l’intera stagione, i due attori @netflix - vogue_italia : Clic per vedere le prime tre foto e la prima clip di Bridgerton 2 ?? - davidemaggio : #Bridgerton2: prime foto dal set con le sorelle Sharma, new entry della serie - _PuntoZip_ : Le prime immagini della seconda stagione di BRIDGERTON, solo su Netflix nel 2022 - bridgertonbot : RT @SpettacoloNews1: “Bridgerton”: arrivano le prime immagini della seconda stagione - #Bridgerton #Bridgerton2 #Netflix #28settembre @brid… -