Bridgerton 2: nuove immagini e nuovi personaggi (Di martedì 28 settembre 2021) La serie Netflix Bridgerton ha conquistato il pubblico con la prima stagione e al momento siamo in attesa della seconda. In Bridgerton 2 i protagonisti principali non saranno più Daphne e il conte. Questa volta è il turno del fratello maggiore Anthony Bridgerton. Netflix ha rilasciato le prime immagini, ecco cosa sappiamo sulla seconda stagione. Bridgerton 2: chi sono i nuovi personaggi? Rivedremo alcuni volti già visti nella prima stagione © eonline.comCon l’arrivo della nuova stagione è tempo di nuovi debutti in società, questa volta è il turno di altre ragazze. Vedremo, infatti, nuovi personaggi, in particolare la famiglia Sharma. I membri di questa famiglia sono Kate Charma (Simone Ashley), Edwina Sharma ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 28 settembre 2021) La serie Netflixha conquistato il pubblico con la prima stagione e al momento siamo in attesa della seconda. In2 i protagonisti principali non saranno più Daphne e il conte. Questa volta è il turno del fratello maggiore Anthony. Netflix ha rilasciato le prime, ecco cosa sappiamo sulla seconda stagione.2: chi sono i? Rivedremo alcuni volti già visti nella prima stagione © eonline.comCon l’arrivo della nuova stagione è tempo didebutti in società, questa volta è il turno di altre ragazze. Vedremo, infatti,, in particolare la famiglia Sharma. I membri di questa famiglia sono Kate Charma (Simone Ashley), Edwina Sharma ...

Advertising

CatelliRossella : Bridgerton 2, nuove immagini della serie record Netflix - Tv - ANSA - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cultura & Spettacoli Bridgerton 2, nuove immagini della serie record Netflix In arrivo nel 2022 tra ne… - fisco24_info : Bridgerton 2, nuove immagini della serie record Netflix: In arrivo nel 2022 tra new entry, nuovi amori e litigi - Elide66348818 : #TudumNetflix dopo tutti questi titoli penso che non dormirò per molte notti pur di vedere le nuove stagioni di… - myredcarpetITA : Ed ecco uno dei panel più attesi... non mentite! Miss Penelope #NicolaCouglan presenta il nuovo cast di… -