Brexit pesa sull’export del Made in Italy agroalimentare in Regno unito

(Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) – Gli effetti dellauniti alla carenza di autotrasportatori mettono in pericolo 3,6 miliardi di exportinin Gran Bretagna, che nel 2021 potrebbe registrare un calo del 2%, il primo di un decennio. L’allarme arriva dalla Coldiretti in riferimento alle difficoltà di approvvigionamento Oltremanica per benzina e cibo con le crescenti preoccupazioni per le tavole di Natale. La Gran Bretagna – sottolinea la Coldiretti – si classifica al quarto posto tra i partner commerciali del Belpaese per cibo e bevande dopo Germania, Francia e Stati Uniti. Dopo il vino, con il prosecco in testa, figurano tra i prodotti agroalimentari italiani più venduti in Gran Bretagna i derivati del pomodoro, pasta, formaggi, salumi e olio d’oliva. Importante anche il flusso di Grana Padano e Parmigiano ...

Advertising

millenoveotto2 : RT @euronewsit: Gran Bretagna, niente camionisti niente latte. La Brexit pesa anche sul settore caseario - giu33liana : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #UK La #Brexit pesa anche sul settore caseario Per la mancanza di camionisti, nei s… - AlessandraRedix : @albeggiava52 @Marco_dreams approfondito: Articolo illuminante - transnazionale : Gran Bretagna, niente camionisti niente latte. La Brexit pesa anche sul settore caseario #spaziotransnazionale info… - Tersite66 : RT @beacastellari: E dopo la carne arrivano i latticini… -

Ultime Notizie dalla rete : Brexit pesa

Teleborsa

Gli effetti dellauniti alla carenza di autotrasportatori mettono in pericolo 3,6 miliardi di export ... La mancanza di trasportatori " sottolinea Coldiretti "sulla filiera agroalimentare ...Gli effetti dellacon la carenza di autotrasportatori mettono in pericolo 3,6 miliardi di valore annuale delle ... La mancanza di trasportatorisulla filiera agroalimentare con la Gran ...(Teleborsa) - Gli effetti della Brexit uniti alla carenza di autotrasportatori mettono in pericolo 3,6 miliardi di export agroalimentare Made in Italy in Gran Bretagna, che nel 2021 ...Gli effetti della Brexit con la carenza di autotrasportatori mettono in pericolo 3,6 miliardi di valore annuale delle esportazioni agroalimentari Made in Italy in Gran Bretagna che nel 2021 per la pri ...