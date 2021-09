Brexit, crisi del carburante nel Regno Unito: Boris allerta l’esercito (Di martedì 28 settembre 2021) Va avanti nel Regno Unito la cristi provocata dalla scarsità del carburante e così il governo britannico ha posto l’esercito in stato d’allerta nella prospettiva di utilizzare autocisterne e conducenti militari. La crisi, lo ricordiamo, è stata provocata dalla mancanza di un numero sufficiente di conducenti civili e la conseguente corsa ai distributori che ne ha lasciati molti a secco. “Un numero limitato di conducenti di autobotti militari verrà messo in allerta e dispiegato se necessario per stabilizzare ulteriormente la catena di approvvigionamento di carburante”, ha fatto sapere il dipartimento per l’Energia in una nota. Il governo ha anche autorizzato un’estensione delle licenze per i trasportatori di carburante, che verranno per ... Leggi su tpi (Di martedì 28 settembre 2021) Va avanti nella cristi provocata dalla scarsità dele così il governo britannico ha postoin stato d’nella prospettiva di utilizzare autocisterne e conducenti militari. La, lo ricordiamo, è stata provocata dalla mancanza di un numero sufficiente di conducenti civili e la conseguente corsa ai distributori che ne ha lasciati molti a secco. “Un numero limitato di conducenti di autobotti militari verrà messo ine dispiegato se necessario per stabilizzare ulteriormente la catena di approvvigionamento di”, ha fatto sapere il dipartimento per l’Energia in una nota. Il governo ha anche autorizzato un’estensione delle licenze per i trasportatori di, che verranno per ...

Advertising

LaStampa : Scaffali vuoti e code ai benzinai, Gran Bretagna in ginocchio per la crisi dei trasporti: il conto della Brexit - Tg3web : Londra e il Regno Unito stanno vivendo una crisi impensabile fino al momento in cui la Brexit è entrata in vigore.… - alexbarbera : La meravigliosa parabola della Brexit - eliodragoni : @annamaria_ff la 'crisi economica' nulla c'entra con le vicende che dice. vi è una mancanza di alcune figure, come… - andrea_tarta : In Gran Bretagna manca la benzina? Mancano i camionisti? Per Gazzetta Motori l'ho chiesto ad Andy Cozens, manager d… -