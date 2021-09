Borsa elettrica, prezzo medio acquisto energia vola e supera 170 euro (Di martedì 28 settembre 2021) (TeleBorsa) – Il prezzo medio di acquisto dell’energia (PUN) alla Borsa elettrica è volato a 172,39 euro/MWh nell’ultima settimana, segnando un aumento del 5,8% rispetto a quella precedente. Lo comunica il Gestore dei mercati energetici (GME), pubblicando i dati per la settimana al 26 settembre. I volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella Borsa del GME sono risultati in calo del 7,2% a 4,2 milioni di MWh. La liquidità si è assestata al 75,3% (-2,2 punti percentuali). I prezzi medi di vendita sono variati tra 170,65 euro/MWh del Sud e della Calabria e 172,65 euro/MWh del Nord, Centro Nord, Centro Sud e Sardegna. Leggi su quifinanza (Di martedì 28 settembre 2021) (Tele) – Ildidell’(PUN) allato a 172,39/MWh nell’ultima settimana, segnando un aumento del 5,8% rispetto a quella precedente. Lo comunica il Gestore dei mercati energetici (GME), pubblicando i dati per la settimana al 26 settembre. I volumi discambiati direttamente nelladel GME sono risultati in calo del 7,2% a 4,2 milioni di MWh. La liquidità si è assestata al 75,3% (-2,2 punti percentuali). I prezzi medi di vendita sono variati tra 170,65/MWh del Sud e della Calabria e 172,65/MWh del Nord, Centro Nord, Centro Sud e Sardegna.

