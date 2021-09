Bordoni: “A Ostia più eventi e cultura per il rilancio del turismo” (Di martedì 28 settembre 2021) Ostia – “Le associazioni di categoria degli esercenti sono state chiare, a Ostia c’è bisogno di un ‘patto’ per risollevare un comparto produttivo piegato dalla crisi economica degli ultimi anni. La Lega e il Centrodestra non sono sordi alle esigenze degli imprenditori e dei commercianti che devono fare i conti con una ripartenza molto difficile”. Lo dice Davide Bordoni, consigliere comunale e candidato della Lega alle elezioni comunali a Roma, che spiega: “Negli ultimi 5 anni Ostia è stata abbandonata a se stessa, non sono stati organizzati eventi per attrarre i turisti, non ci sono state iniziative culturali. È evidente che il mondo delle imprese e del commercio non può reggersi solo sul turismo locale. Il nostro obiettivo, invece, deve essere incrementare i flussi di ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 settembre 2021)– “Le associazioni di categoria degli esercenti sono state chiare, ac’è bisogno di un ‘patto’ per risollevare un comparto produttivo piegato dalla crisi economica degli ultimi anni. La Lega e il Centrodestra non sono sordi alle esigenze degli imprenditori e dei commercianti che devono fare i conti con una ripartenza molto difficile”. Lo dice Davide, consigliere comunale e candidato della Lega alle elezioni comunali a Roma, che spiega: “Negli ultimi 5 anniè stata abbandonata a se stessa, non sono stati organizzatiper attrarre i turisti, non ci sono state iniziativeli. È evidente che il mondo delle imprese e del commercio non può reggersi solo sullocale. Il nostro obiettivo, invece, deve essere incrementare i flussi di ...

