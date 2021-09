Bonus elettrodomestici e mobili senza Isee: quali sono i requisiti per richiederlo e quanto vale (Di martedì 28 settembre 2021) Il Bonus elettrodomestici e mobili è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 e può ancora essere richiesto per alcuni mesi, senza dover presentare l’Isee. Ecco in cosa consiste, come si può spendere e cosa fare per ottenerlo. Bonus elettrodomestici e mobili, chi può richiederlo Il Bonus elettrodomestici e mobili si può richiedere solo per acquisti destinati a immobili in fase di ristrutturazione o di ristrutturazione recente, purché gli interventi abbiano avuto come data di inizio il 1° gennaio 2020. In particolare, l’immobile in oggetto dovrà essere stato sottoposto a: ristrutturazione ordinaria; ristrutturazione ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 28 settembre 2021) Ilè stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 e può ancora essere richiesto per alcuni mesi,dover presentare l’. Ecco in cosa consiste, come si può spendere e cosa fare per ottenerlo., chi puòIlsi può richiedere solo per acquisti destinati a imin fase di ristrutturazione o di ristrutturazione recente, purché gli interventi abbiano avuto come data di inizio il 1° gennaio 2020. In particolare, l’immobile in oggetto dovrà essere stato sottoposto a: ristrutturazione ordinaria; ristrutturazione ...

Advertising

REDAsteOnline : Il Bonus Mobili ed Elettrodomestici è una misura fiscale a cui può accedere chiunque abbia realizzato interventi di… - licio_ : @paolotwix @romafaschifo @virginiaraggi @Lavoratori_Ama @salviamoroma @Retake_Roma @RiprendRoma @Antincivili… - TrendOnline : Bonus da 8.000 euro per tutti senza Isee. Ma occhio che a fine anno scade. Tutti i dettagli nell'articolo. #bonus… - sonopif : RT @RobbsRoys: #LiveDallaContinassa oggi niente allenamento per festeggiare la vittoria di ieri. Chiesa, De Ligt, Kean e Locatelli saranno… - RobbsRoys : #LiveDallaContinassa oggi niente allenamento per festeggiare la vittoria di ieri. Chiesa, De Ligt, Kean e Locatelli… -