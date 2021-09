Bonus auto usate, arrivano gli incentivi: come funziona (Di martedì 28 settembre 2021) Per chi deve comprare un auto questo è il momento giusto. Da oggi, martedì 28 settembre, partono gli incentivi e i Bonus anche per le auto usate. Già, se si rottama una vecchia auto, gli ecoBonus valgono anche per le auto di seconda mano. Una novità introdotta oggi e che non durerà per molto, perché i fondi messi a disposizone del governo sono limitata. Si tratta di 40 milioni di euro, esauriti quelli si esaurisce anche l’offerta. Chi quindi deve rottamare un’auto per comprarne un’altra, anche usata, sta già prenotando l’incentivo. Ma ci sono dei criteri di rispettare. Innanzitutto lo sconto sull’acquisto dell’auto usata varierà da 750 a 2.000 euro in base alle emissioni di CO” del veicolo acquistato: – da 0 a 60 ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 settembre 2021) Per chi deve comprare unquesto è il momento giusto. Da oggi, martedì 28 settembre, partono glie ianche per le. Già, se si rottama una vecchia, gli ecovalgono anche per ledi seconda mano. Una novità introdotta oggi e che non durerà per molto, perché i fondi messi a disposizone del governo sono limitata. Si tratta di 40 milioni di euro, esauriti quelli si esaurisce anche l’offerta. Chi quindi deve rottamare un’per comprarne un’altra, anche usata, sta già prenotando l’incentivo. Ma ci sono dei criteri di rispettare. Innanzitutto lo sconto sull’acquisto dell’usata varierà da 750 a 2.000 euro in base alle emissioni di CO” del veicolo acquistato: – da 0 a 60 ...

Advertising

infoiteconomia : Bonus auto usate, prenotazioni al via da stamattina: come funziona e chi può chiederlo - Mark16462048 : Siano un paese che va avanti con i #Bonus Bonus Bebè Bonus Mobilità Bonus TV Bonus Condizionatore Bonus Baby Sitter… - italiaserait : Bonus auto usate, arrivano gli incentivi: come funziona - ultimenews24 : Ecobonus auto usate, arrivano gli incentivi. Dalle 10 di oggi 28 settembre, chi ha bisogno di comprare una macchina… - infoiteconomia : 3 cosa da sapere per avere un Bonus fino a 2.000 euro per un’auto usata -