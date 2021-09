Bonus auto usate, al via prenotazioni: come funziona (Di martedì 28 settembre 2021) EcoBonus auto usate, arrivano gli incentivi. Dalle 10 di oggi 28 settembre, chi ha bisogno di comprare una macchina nuova e ha intenzione di prenderne una usata, può prenotare il Bonus che consente di avere uno sconto sull’acquisto del veicolo da 750 a 2.000 euro. Ma i soldi stanziati dal Governo per questa operazione, come ricordato da laleggepertutti.it , non sono infiniti: sono 40 milioni di euro. Per beneficiare dello sconto bisognerà avere un veicolo da rottamare della stessa categoria di quello da acquistare immatricolato da almeno dieci anni e intestato da almeno 12 mesi all’acquirente o ad un familiare convivente. Significa che l’auto da portare in rottamazione deve essere immatricolata prima del 2011 o, comunque, deve “spegnere le dieci candele” – per restare in argomento – ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 settembre 2021) Eco, arrivano gli incentivi. Dalle 10 di oggi 28 settembre, chi ha bisogno di comprare una macchina nuova e ha intenzione di prenderne una usata, può prenotare ilche consente di avere uno sconto sull’acquisto del veicolo da 750 a 2.000 euro. Ma i soldi stanziati dal Governo per questa operazione,ricordato da laleggepertutti.it , non sono infiniti: sono 40 milioni di euro. Per beneficiare dello sconto bisognerà avere un veicolo da rottamare della stessa categoria di quello da acquistare immatricolato da almeno dieci anni e intestato da almeno 12 mesi all’acquirente o ad un familiare convivente. Significa che l’da portare in rottamazione deve essere immatricolata prima del 2011 o, comunque, deve “spegnere le dieci candele” – per restare in argomento – ...

