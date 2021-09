Bologna, Mihajlovic a rischio esonero: è già pronto Ranieri (Di martedì 28 settembre 2021) Dopo un buon inizio di stagione il Bologna è crollato e le ultime tre partite sono state veramente da dimenticare: prima la netta sconfitta contro l’Inter con il risultato di 6-1, poi il pareggio contro il Genoa e il brutto ko contro l’Empoli. La situazione di classifica non è ancora drammatica, la squadra ha conquistato 8 punti in sei partite e occupa l’undicesima posizione, ma la zona retrocessione è distante appena 4 punti. La dirigenza è ambiziosa e vorrebbe lottare per obiettivi ben più importanti, è stato effettuato un sacrificio sul mercato con l’arrivo dell’attaccante Arnautovic. La posizione di Mihajlovic Foto di Simone Arveda / AnsaLa posizione dell’allenatore Sinisa Mihajlovic non è poi così tranquilla, l’allenatore si giocherà la panchina nelle prossime partite. Il Bologna non potrà permettersi un nuovo ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 28 settembre 2021) Dopo un buon inizio di stagione ilè crollato e le ultime tre partite sono state veramente da dimenticare: prima la netta sconfitta contro l’Inter con il risultato di 6-1, poi il pareggio contro il Genoa e il brutto ko contro l’Empoli. La situazione di classifica non è ancora drammatica, la squadra ha conquistato 8 punti in sei partite e occupa l’undicesima posizione, ma la zona retrocessione è distante appena 4 punti. La dirigenza è ambiziosa e vorrebbe lottare per obiettivi ben più importanti, è stato effettuato un sacrificio sul mercato con l’arrivo dell’attaccante Arnautovic. La posizione diFoto di Simone Arveda / AnsaLa posizione dell’allenatore Sinisanon è poi così tranquilla, l’allenatore si giocherà la panchina nelle prossime partite. Ilnon potrà permettersi un nuovo ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Bologna, in bilico la panchina di Mihajlovic: in caso di esonero il primo nome è Ranieri - CalcioWeb : #Mihajlovic non può sbagliare: il #Bologna pensa a #Ranieri come possibile sostituto - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Caos Bologna, Mihajlovic rischia, due i possibili sostituti - susydigennaro : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Caos Bologna, Mihajlovic rischia, due i possibili sostituti - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Caos Bologna, Mihajlovic rischia, due i possibili sostituti -