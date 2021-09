Bologna | è Theate la nuova carta per la difesa

(Di martedì 28 settembre 2021)- E' in continua ascesa Arthur: dal gol all'esordio con l' Inter , poi la prestazione a gara in corso contro l' Empoli . Tanta volontà, buone giocate, forse non è molto ma tanto basta a ...

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Theate

- E' in continua ascesa Arthur: dal gol all'esordio con l' Inter , poi la prestazione a gara in corso contro l' Empoli . Tanta volontà, buone giocate, forse non è molto ma tanto basta a ...DIRETTA/ SampdoriaPrimavera video streaming tv: blucerchiati ok di recente Triplo cambio per ila inizio ripresa: Skov Olsen lascia spazio a Svanberg,entra al posto di ...di Marcello Giordano Da leader della difesa al dimenticatoio, quasi fosse diventato un problema: la parabola di Adama Soumaoro è uno dei simboli del momento di caos che, sotto il profilo tecnico, regn ...Quest’anno, oltre a seguire il Cosenza nel campionato cadetto, saremo anche in Serie A grazie al contributo di Pasquale Golia pronto a varcare i cancelli di alcuni stadi in massima serie. Partiamo con ...