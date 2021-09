Bollette più care: stangata per luce e gas da ottobre (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dal primo ottobre, come previsto, stangata sulle Bollette di luce e gas che aumenteranno, rispettivamente, del 29,8% e del 14,4%. Rincari che, senza l'intervento del governo da circa 3 miliardi di euro, sarebbero stati ancora maggiori (oltre il 45% per l'elettricita' e superiore al 30% per il gas) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dal primo, come previsto,sulledie gas che aumenteranno, rispettivamente, del 29,8% e del 14,4%. Rincari che, senza l'intervento del governo da circa 3 miliardi di euro, sarebbero stati ancora maggiori (oltre il 45% per l'elettricita' e superiore al 30% per il gas) L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

fattoquotidiano : Energia, Giorgetti: “Caro bollette? Giustamente vogliamo un mondo più pulito. Ma la transizione ha un costo e qualc… - Ettore_Rosato : Approvato il decreto che taglia #bollette gas e elettricità, con gradualità diverse, azzerando aumenti per redditi… - NicolaPorro : ?? Le brutte notizie sui #vaccini, il gioco delle tre carte sull'#Irap e il caro bollette. Questo e altro nella… - AlessandraPredo : RT @cresce_m: Da domani sarò costretto a pagare l'energia elettrica il 25% in più. Mi irrita sapere che molti comuni Italiani pagano bollet… - FirenzePost : Bollette più care: stangata per luce e gas da ottobre -