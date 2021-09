Bollette più care: stangata per luce e gas da ottobre (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dal primo ottobre, come previsto, stangata sulle Bollette di luce e gas che aumenteranno, rispettivamente, del 29,8% e del 14,4%. Rincari che, senza l'intervento del governo da circa 3 miliardi di euro, sarebbero stati ancora maggiori (oltre il 45% per l'elettricita' e superiore al 30% per il gas) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dal primo, come previsto,sulledie gas che aumenteranno, rispettivamente, del 29,8% e del 14,4%. Rincari che, senza l'intervento del governo da circa 3 miliardi di euro, sarebbero stati ancora maggiori (oltre il 45% per l'elettricita' e superiore al 30% per il gas) L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

petergomezblog : Elettricità e gas, ecco la stangata. Bollette più care del 30 e del 14% nonostante l’intervento del governo per cal… - SkyTG24 : Bollette, è ufficiale: da venerdì scattano gli aumenti. Ecco quanto pagheremo di più - Ettore_Rosato : Approvato il decreto che taglia #bollette gas e elettricità, con gradualità diverse, azzerando aumenti per redditi… - HoaraBorselli : Che bella immagine! Cingolani al cospetto di Greta per parlare di massimi sistemi, delle lucciole che torneranno a… - lucabattanta : @MiTE_IT @GretaThunberg @milano niente genuflessione per le bollette degli italiani che non riuscirete a calmierare più di tanto? -