Bollette luce e gas, aumenti ridotti da governo: ecco quanto (Di martedì 28 settembre 2021) Roma, 28 set. (Adnkronos) - Bolletta della luce in crescita del 29,8% e quella del gas in aumento del 14,4%, con rincari ridotti grazie all'intervento del governo che ha ridimensionato l'impatto degli aumenti. Lo rende noto l'Arera in un comunicato spiegando che "la straordinaria dinamica dei prezzi delle materie prime verso i massimi storici - ancora in forte crescita per la ripresa delle economie dopo i ribassi dovuti alla pandemia e le difficoltà nelle filiere di approvvigionamento - e le alte quotazioni dei permessi di emissione di CO2, avrebbero portato ad un aumento superiore al 45% della bolletta dell'elettricità e di oltre il 30% di quella del gas". Applicando ai numeri di oggi le misure varate dall'Esecutivo, valide per il prossimo trimestre, sottolinea l'Arera, "l'aumento per la famiglia tipo, che ha consumi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Roma, 28 set. (Adnkronos) - Bolletta dellain crescita del 29,8% e quella del gas in aumento del 14,4%, con rincarigrazie all'intervento delche ha ridimensionato l'impatto degli. Lo rende noto l'Arera in un comunicato spiegando che "la straordinaria dinamica dei prezzi delle materie prime verso i massimi storici - ancora in forte crescita per la ripresa delle economie dopo i ribassi dovuti alla pandemia e le difficoltà nelle filiere di approvvigionamento - e le alte quotazioni dei permessi di emissione di CO2, avrebbero portato ad un aumento superiore al 45% della bolletta dell'elettricità e di oltre il 30% di quella del gas". Applicando ai numeri di oggi le misure varate dall'Esecutivo, valide per il prossimo trimestre, sottolinea l'Arera, "l'aumento per la famiglia tipo, che ha consumi ...

Advertising

matteosalvinimi : VITTORIA della Lega. Per milioni di famiglie, per milioni di commercianti e imprenditori, nessun aumento di luce e… - carlaruocco1 : Approvato il decreto contro il rincaro delle #bollette di #luce e #gas preannunciati da Cingolani giorni fa. Con… - Agenzia_Ansa : FLASH | Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto per il taglio delle bollette di luce e gas. #ANSA - _antoniocannone : La montagna ha partorito il topolino. #Bollette, dall'1 ottobre #luce +29,8% e #gas +14,4% Aggiungendo #benzina,… - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Ecco la stangata nelle #Bollette di ottobre: elettricità +29,8% e #Gas +14,4% -… -