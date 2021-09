Bollette | con l’intervento del Governo +29 | 8% elettricità e +14 | 4% gas

(Di martedì 28 settembre 2021) MILANO (ITALPRESS) – La dinamica dei prezzi delle materie prime verso i massimi storici – ancora in forte crescita per la ripresa delle economie dopo i ribassi dovuti alla pandemia e le difficoltà nelle filiere di approvvigionamento – e le alte quotazioni dei permessi di emissione di CO2, avrebbero portato ad un aumento superiore al 45% della bolletta dell’e di oltre il 30% di quella del gas. L’Autorità per Energia Reti e Ambiente (Arera) è intervenuta annullando transitoriamente gli oneri generali di sistema in bolletta e potenziando il bonus sociale alle famiglie in difficoltà, grazie al decreto di urgenza delche ha stanziato le risorse necessarie, con ciò consentendo di attutire l’impatto su 29 milioni di famiglie e 6 milioni di microimprese.Applicando ai numeri di oggi le misure varate dall’Esecutivo, valide per il prossimo ...

Gli oltre 3 miliardi di euro stanziati dal Governoil Decreto - Legge 27 settembre 2021, n. 130 ... A questo si è aggiunta una riduzione al 5% dell'IVA per legas, spiega l'Arera, che ha ...Gli oltre 3 miliardi di euro stanziati dal Governoil Decreto - Legge 27 settembre 2021, n.130 ... A questo si è aggiunta una riduzione al 5% dell'IVA per legas, spiega l'Arera, che ha ...L’Autorità è intervenuta annullando transitoriamente gli oneri generali di sistema in bolletta e potenziando il bonus sociale alle famiglie in difficoltà, grazie al decreto di urgenza del Governo che ...L'intervento del governo per contenere il rincaro delle materie prime ha limitato i danni, ma da ottobre la bolletta della luce sarà più cara del 29,8 per cento e quella del gas del 14,4 per cento ...