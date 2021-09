Bollette | aumenti record da venerdì | luce +29 | 8% | gas +14 | 4%

(Di martedì 28 settembre 2021) Nonostante gli interventi del governo, arriva la stangata sulledie gas. Nel quarto trimestre (ottobre-dicembre) la bolletta dell’elettricità aumenterà del 29,8% per la famiglia tipo in tutela e quella del gas del 14,4%. Lo fa sapere l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, comunicando gliche scattano da, 1 ottobre 2021., dunque, nonostante l’intervento del governo per “sterilizzare” una parte dei ricari. “La straordinaria dinamica dei prezzi delle materie prime verso i massimi storici e le alte quotazioni dei permessi di emissione di CO2, avrebbero portato ad un aumento superiore al 45% della bolletta dell’elettricità e di oltre il 30% di quella del gas”, spiega l’Arera, che è intervenuta grazie al decreto di urgenza del ...

Advertising

SusannaCeccardi : La sinistra in Europa vota il green deal e poi i grandi aumenti delle bollette energetiche le pagano gli italiani.… - petergomezblog : Elettricità e gas, ecco la stangata. Bollette più care del 30 e del 14% nonostante l’intervento del governo per cal… - GassmanGassmann : Quando leggerete le bollette con rincari di circa il 29 %, ricordatevi che gli aumenti sono causati dalla dipendenz… - zazoomblog : Bollette luce e gas da 1 ottobre +298% e +144%. LAuthority: «Senza interventi governo aumenti sarebbero stati più a… - tiber_h : RT @Armada69895228: Bollette, aumenti record nonostante l'intervento del governo: da venerdì elettricità +29,8% e gas naturale +14,4%! L'us… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollette aumenti

, dal 1° ottobre stangata su luce e gas 'La straordinaria dinamica dei prezzi delle ... Con il risultato che gliper il quarto trimestre (ottobre - dicembre) saranno del 29,8% per la ...Leggi anche Stangata: Torino, Roma, Napoli Bologna. Ecco le città e le categorie più colpite daglialla TariLo riferisce l'Arera nell'aggiornamento trimestrale. Nel 2021 una famiglia tipo spenderà 300 euro in più rispetto al 2020 nonostante l'intervento del governo ...Oltre alla benzina che continua a salire, arrivano, come ampiamente atteso, nuovi rialzi per le bollette di luce e gas. Da venerdì le tariffe crescono infatti di quasi il 30% per la luce e di oltre il ...