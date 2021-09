Bollette, arrivano i rincari: da venerdì l’elettricità aumenta del 29,8%, il gas del 14,4%. Stangata da 355 euro all’anno (Di martedì 28 settembre 2021) Nel quarto trimestre (ottobre-dicembre) la bolletta dell’elettricità aumenterà del 29,8% per famiglia, quella del gas del 14,4%. Lo fa sapere l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera). Secondo uno studio dell’Unione Nazionale Consumatori, per una famiglia tipo significa spendere su base annua 184 euro in più per la luce e 171 euro per il gas. Una maggior spesa complessiva pari, quindi, a 355 euro. Con gli oltre 3 miliardi di euro stanziati dal governo, si è evitato un aumento maggiore. «La straordinaria dinamica dei prezzi delle materie prime verso i massimi storici e le alte quotazioni dei permessi di emissione di CO2, avrebbero portato ad un aumento superiore al 45% della bolletta dell’elettricità e di oltre il 30% di quella del gas», ha fatto sapere Arera. ... Leggi su open.online (Di martedì 28 settembre 2021) Nel quarto trimestre (ottobre-dicembre) la bolletta delaumenterà del 29,8% per famiglia, quella del gas del 14,4%. Lo fa sapere l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera). Secondo uno studio dell’Unione Nazionale Consumatori, per una famiglia tipo significa spendere su base annua 184in più per la luce e 171per il gas. Una maggior spesa complessiva pari, quindi, a 355. Con gli oltre 3 miliardi distanziati dal governo, si è evitato un aumento maggiore. «La straordinaria dinamica dei prezzi delle materie prime verso i massimi storici e le alte quotazioni dei permessi di emissione di CO2, avrebbero portato ad un aumento superiore al 45% della bolletta dele di oltre il 30% di quella del gas», ha fatto sapere Arera. ...

