Bocuse d’or | per l’Italia è il miglior piazzamento di sempre

Leggi su linkiesta

(Di martedì 28 settembre 2021) Alessandro Bergamo è il sous chef di Carlo Cracco: e questo per un ragazzo della sua età potrebbe essere già un gran bel punto di arrivo. Ma Alessandro è un professionista tenace che ama la competizione, ha la testa sulle spalle e una determinazione fuori dal comune. E quindi ha deciso di partecipare a una competizione internazionale durissima, che richiede mesi di preparazione e tanta costanza, esattamente al pari di un atleta che si allena per la medaglia olimpica. Per la prima volta ha raggiunto la finale senza ripescaggi o wild card, primo italiano a riuscirci, ed è arrivato a Lione, sede del concorso, con tutte le carte in regola per poter dire la sua. E il suo, possiamo dirlo con certezza, l’ha fatto, e anche molto bene. Perchéieri sera ha conquistato ile che la nostra nazione abbia mai ottenuto in ...