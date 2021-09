Blue Gene Tiranny e quell’incanto di mondi lontanissimi

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Collaborazioni con Iggy Pop (andò in tour con The Stooges ad inizio anni settanta), Robert Ashley, Laurie Anderson, una musica imprendibile e felicemente ambigua che porta chi ascolta in qualche luogo irragiungibile e familiare tra pop e avanguardia ed ora un vaso di Pandora di sei cd per l’ottima Unseen Worlds che ci ha già regalato perle come Carl Stone o Silvia Tarozzi, a coprire i quasi sessant’anni di carriera di Robert Sheff: al secolo «, pianista, compositore, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Carmela_oltre : RT @ilmanifesto: Il ritorno di Tom Moulton e i suoi remix. E ancora: The Bug, Mounsier Doumani, Blue Gene Tiranny, Anthus e gli scatti di M… - ilmanifesto : Il ritorno di Tom Moulton e i suoi remix. E ancora: The Bug, Mounsier Doumani, Blue Gene Tiranny, Anthus e gli scat… - Adropof_Blue : RT @ScuderiaFerrari: Ecco il debrief del #RussianGP di @marc_gene. #essereFerrari ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Blue Gene

Game Legends

... i western - conWilder nei panni del pistolero ubriacone Jim che parla in milanese (" Ghe ... Stupido come una zucchina e fiero inventore dell'espressione faccialeSteel , Derek non accetta la ...... intitolato ' Partial reprogramming restores youthfulexpression through transient suppression ... Argomenti STAZIONE FUTURO Green andAddio vecchia stufa a legna, ora c'è il bonus per ...La star di Star Trek William Shatner esplorerà lo spazio ad ottobre come membro della nave spaziale New Shepard, gestita da Blue Origin.L’attore canadese William Shatner, celebre per aver impersonato il capitano James T. Kirk nella serie televisiva Star Trek dal 1966 al 1969, potrebbe davvero ...