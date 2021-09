Blocco convocazioni docenti | come risolvere il problema dei precari ingabbiati nelle GPS con il motore di ricerca Supplenti it

(Di martedì 28 settembre 2021) Moltissime scuole in questi giorni si trovano in difficoltà a trovare, a causa delle GPS che “ingabbiano” ie il disincentivo a inviare MAD in altre province previsto dalla nota ministeriale n. 25089 del 6 agosto 2021, secondo la quale “le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente daiche L'articolo .

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Blocco convocazioni

Viola News

con 'l'impegno nei prossimi giorni ad ulterioriper entrare nel merito delle altre ... Che invece risollevano la questione deldei licenziamenti, con ilche scade il 31 ...... con 'l'impegno nei prossimi giorni ad ulterioriper entrare nel merito delle altre ... 'Abbiamo posto al governo il tema della verifica dell'intesa suldei licenziamenti',...Tramite il proprio sito ufficale l'Argentina ha comunicato i convocati per le prossime partite della nazionale. Nessuna grossa novità nelle scelte del CT Lionel Scaloni, ...(Teleborsa) - Prima occasione di confronto sindacati-governo in un incontro convocato dal Premier Mario Draghi, per parlare di salute e sicurezza sul lavoro, ma anche del Patto per il lavoro e ...