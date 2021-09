Bloccati sotto terra da oltre 24 ore, paura per 39 lavoratori. Squadre di soccorso sul posto (Di martedì 28 settembre 2021) Trentanove minatori sono rimasti intrappolati sotto terra da oltre ventiquattro ore, dopo che un problema meccanico ha bloccato l’entrata della miniera. In un comunicato ufficiale la società ha riferito che non ci sono feriti e che una squadra di salvataggio è riuscita a raggiungere i lavoratori. I minatori si trovavano tra 900 e 1.200 metri sotto terra e sono riusciti a mettersi in salvo in diversi ‘ripari’. “Ci aspettiamo che tutti raggiungano la superficie entro stasera”, ha dichiarato la compagnia. Cautamente ottimista lo United Steelworkers, il sindacato che rappresenta trenta dei trentanove minatori intrappolati. Secondo quanto riportano i quotidiani locali e la stessa società mineraria Vale ha spiegato che l’incidente si è verificato domenica pomeriggio, quando un secchione ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 settembre 2021) Trentanove minatori sono rimasti intrappolatidaventiquattro ore, dopo che un problema meccanico ha bloccato l’entrata della miniera. In un comunicato ufficiale la società ha riferito che non ci sono feriti e che una squadra di salvataggio è riuscita a raggiungere i. I minatori si trovavano tra 900 e 1.200 metrie sono riusciti a mettersi in salvo in diversi ‘ripari’. “Ci aspettiamo che tutti raggiungano la superficie entro stasera”, ha dichiarato la compagnia. Cautamente ottimista lo United Steelworkers, il sindacato che rappresenta trenta dei trentanove minatori intrappolati. Secondo quanto riportano i quotidiani locali e la stessa società mineraria Vale ha spiegato che l’incidente si è verificato domenica pomeriggio, quando un secchione ...

