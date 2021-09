Blitz della Giardia di finanza nel salernitano, arresti per droga (Di martedì 28 settembre 2021) Dalle prime ore di questa mattina, i Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno sono impegnati nell’esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di numerosi soggetti, indagati per associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. I particolari dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che avrà luogo, alle ore 10.30, presso la sede del Comando Provinciale, in via Duomo 21. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di martedì 28 settembre 2021) Dalle prime ore di questa mattina, i Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno sono impegnati nell’esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di numerosi soggetti, indagati per associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. I particolari dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che avrà luogo, alle ore 10.30, presso la sede del Comando Provinciale, in via Duomo 21. Consiglia

