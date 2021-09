Blackstone, pronta l’operazione Milano: 1 miliardo per Reale Compagnia Italiana (Di martedì 28 settembre 2021) Al vaglio del cda l’offerta per il maxi-pacchetto di asset tra il capoluogo lombardo e Torino. Tra gli immobili, il bar Magenta e il Caffè Cova Leggi su ilsole24ore (Di martedì 28 settembre 2021) Al vaglio del cda l’offerta per il maxi-pacchetto di asset tra il capoluogo lombardo e Torino. Tra gli immobili, il bar Magenta e il Caffè Cova

