Biden riceve terza dose di vaccino in diretta TV (Di martedì 28 settembre 2021) Il presidente americano Joe Biden riceve la terza dose di vaccino Pfizer. Biden ha ricevuto il richiamo davanti alle telecamere, nel tentativo ancora una volta di incoraggiare gli indecisi a farsi vaccinare. Il presidente ha sottolineato di non aver avuto alcun effetto collaterale dopo le prime due dosi. Biden riceve terza dose di vaccino: Leggi su periodicodaily (Di martedì 28 settembre 2021) Il presidente americano JoeladiPfizer.ha ricevuto il richiamo davanti alle telecamere, nel tentativo ancora una volta di incoraggiare gli indecisi a farsi vaccinare. Il presidente ha sottolineato di non aver avuto alcun effetto collaterale dopo le prime due dosi.di

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Joe Biden riceve la terza dose di vaccino #JoeBiden - MediasetTgcom24 : Covid, Biden riceve la terza dose del vaccino Pfizer in diretta tv #Covid - petergomezblog : Vaccino Covid, Biden riceve la terza dose davanti alle telecamere: “Sicura ed efficace” – Video - periodicodaily : Biden riceve terza dose di vaccino in diretta TV #Biden #Vaccino #terzadose @Billa42_ - Billa42_ : Biden riceve terza dose di vaccino in diretta TV -