Bergamo e Brescia capitali della cultura 2023: firmato protocollo in Regione (Di martedì 28 settembre 2021) Siglato a Palazzo Lombardia il protocollo d’intesa tra Regione, Comune di Bergamo e Comune di Brescia per il coordinamento, il potenziamento e la realizzazione del programma degli interventi previsti per Bergamo e Brescia insignite del titolo “Capitale italiana della cultura” 2023. Hanno sottoscritto il documento il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, l’assessore regionale all’Autonomia e cultura Stefano Bruno Galli, i sindaci delle due città Giorgio Gori ed Emilio Delbono. Presenti anche gli assessori e i consiglieri regionali del territorio. COSA PREVEDE IL protocollo L’intesa stabilisce che siano istituiti tavoli tematici settoriali dedicati alla ... Leggi su bergamonews (Di martedì 28 settembre 2021) Siglato a Palazzo Lombardia ild’intesa tra, Comune die Comune diper il coordinamento, il potenziamento e la realizzazione del programma degli interventi previsti perinsignite del titolo “Capitale italiana. Hanno sottoscritto il documento il presidenteLombardia Attilio Fontana, l’assessore regionale all’Autonomia eStefano Bruno Galli, i sindaci delle due città Giorgio Gori ed Emilio Delbono. Presenti anche gli assessori e i consiglieri regionali del territorio. COSA PREVEDE ILL’intesa stabilisce che siano istituiti tavoli tematici settoriali dedicati alla ...

