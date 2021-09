Bergamo e Brescia capitali della cultura 2023: firmato il protocollo con la Regione (Di martedì 28 settembre 2021) Il governatore Fontana: «Potenziare gli interventi in vista della Capitale italiana della cultura 2023» Leggi su ecodibergamo (Di martedì 28 settembre 2021) Il governatore Fontana: «Potenziare gli interventi in vistaCapitale italiana

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo Brescia Brescia: sequestrati 30 chili di droga per la Valcamonica, due arresti Arrestati nel fine settimana dai carabinieri di Breno (Brescia) in provincia di Bergamo, due spacciatori magrebini, ritenuti i "fornitori" di stupefacente di diversi connazionali che vivevano nel territorio della bassa Valcamonica. I militari sono ...

Duro colpo allo spaccio in Val Camonica, arrestati due 'fornitori' Questa volta ci troviamo in val Camonica, fra la provincia di brescia e quella di Bergamo. In tutto i chili di droga ammontano a più di 30. Due gli uomini arrestati, entrambi marocchini di 44 e 34 ...

Capitali della Cultura, il cammino Bergamo-Brescia 2023 tra opere d’arte, performance e sapori Corriere Bergamo - Corriere della Sera Arriva Italia assume 10 nuovi Dalle parole, ai fatti: nell’ottica del potenziamento dell’offerta del trasporto pubblico locale, Arriva Italia è a caccia di dieci nuovi autisti per il territorio cremonese. L’avviso è stato pubblica ...

Lombardia, firmato il protocollo tra Bergamo, Brescia e la Regione Un protocollo d’intesa per il coordinamento, il potenziamento e la realizzazione del programma di interventi per la «Capitale italiana della cultura 2023» è stato firmato questa mattina - martedì 28 s ...

