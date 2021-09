Benzina, la verde continua a salire: 1,676 euro al litro, si avvicina il record del 2014 (Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) – Secondo i dati settimanali del ministero della Transizione ecologica, prosegue la corsa dei prezzi dei carburanti, che si attestano, in modalità self service, a 1,676 euro al litro per la Benzina e a 1,523 euro per il gasolio. Per la verde confermato quindi il livello più alto dal 27 ottobre 2014, quando la verde arrivò a costare fino a 1,681 euro al litro. “Non si arresta l’impennata dei prezzi dei carburanti, dopo che settimana scorsa la Benzina aveva raggiunto il record da sette anni. Purtroppo le cattive notizie per gli automobilisti non finiscono qui”, ha denunciato Massimiliano Dona, presidente dell’Unione nazionale consumatori. “Dall’inizio dell’anno, dalla rilevazione del 4 ... Leggi su quifinanza (Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) – Secondo i dati settimanali del ministero della Transizione ecologica, prosegue la corsa dei prezzi dei carburanti, che si attestano, in modalità self service, a 1,676alper lae a 1,523per il gasolio. Per laconfermato quindi il livello più alto dal 27 ottobre, quando laarrivò a costare fino a 1,681al. “Non si arresta l’impennata dei prezzi dei carburanti, dopo che settimana scorsa laaveva raggiunto ilda sette anni. Purtroppo le cattive notizie per gli automobilisti non finiscono qui”, ha denunciato Massimiliano Dona, presidente dell’Unione nazionale consumatori. “Dall’inizio dell’anno, dalla rilevazione del 4 ...

