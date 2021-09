Benzina | la verde continua a salire | 1 | 676 euro al litro | si avvicina il record del 2014

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Benzina verde

Tiscali.it

Continua la corsa dei prezzi dei carburanti. Secondo le rilevazioni settimanali del ministero della Transizione ecologica, lain modalità self ha raggiunto il prezzo medio nazionale di 1,676 euro al litro, 5,7 centesimi in più della settimana precedente. Per ritrovare un prezzo più alto bisogna risalire a ottobre ...... prosegue la corsa dei prezzi dei carburanti, che si attestano, in modalità self service, a 1,676 euro al litro per lae a 1,523 euro per il gasolio . Per laconfermato quindi il ...(Teleborsa) - Secondo i dati settimanali del ministero della Transizione ecologica, prosegue la corsa dei prezzi dei carburanti, che si attestano, in modalità self service, a 1,676 euro al litro per..Per ritrovare un prezzo più alto bisogna risalire a ottobre 2014, quando viaggiava in media a 1,681 euro. In rialzo anche il gasolio, a 1,523 euro, 6,8 centesimi in più della rilevazione del 20 settem ...