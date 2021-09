Benzina, Gran Bretagna in ginocchio: prezzi alle stelle. "Non mandate gente al lavoro" (Di martedì 28 settembre 2021) Pompe di Benzina dedicate ai soli medici e infermieri e un piano d'emergenza per il razionamento del carburante con limite massimo di spesa al Benzinaio fissato dal governo. Diventa sempre più grave ... Leggi su quotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Pompe didedicate ai soli medici e infermieri e un piano d'emergenza per il razionamento del carburante con limite massimo di spesa alio fissato dal governo. Diventa sempre più grave ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Gran Bretagna a secco, scarseggiano i carburanti, pesa la crisi dei tir sui rifornimenti. Ma per il governo è un fe… - SkyTG24 : Le principali compagnie petrolifere in #UK hanno riferito di aver esaurito il carburante nella maggior parte dei lo… - giusmo1 : La benzina scarseggia dopo la Brexit: la Gran Bretagna mette in allerta l'esercito - fabcatino : La benzina scarseggia dopo la Brexit: la Gran Bretagna mette in allerta l'esercito - radio3mondo : Il problema della crisi del carburante in Gran Bretagna è che il timore del razionamento ha portato a una corsa all… -