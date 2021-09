Benzina (e non solo): che stangata per gli automobilisti (Di martedì 28 settembre 2021) La verde in modalità self raggiunge il prezzo più alto da ottobre 2014. Le associazioni dei consumatori denunciano rincari di oltre il 20% in un anno. E aumenta anche la tariffa per la revisione dei .. Leggi su today (Di martedì 28 settembre 2021) La verde in modalità self raggiunge il prezzo più alto da ottobre 2014. Le associazioni dei consumatori denunciano rincari di oltre il 20% in un anno. E aumenta anche la tariffa per la revisione dei ..

Advertising

Agenzia_Italia : Un uomo si è barricato in casa con una tanica di benzina per non essere sfrattato - alexbarbera : La meravigliosa parabola della Brexit - VinisioDT : @guastatore1 La benzina c è, è che non hanno chi glie la porta alle pompe - VerganiGiuseppe : RT @GIORGIOMALAVOL1: Fate scorta di cibo e benzina perché tra qualche giorno i supermercati saranno vuoti. Non c'è una sola TV o un solo g… - fabrizio1972b : RT @GIORGIOMALAVOL1: Fate scorta di cibo e benzina perché tra qualche giorno i supermercati saranno vuoti. Non c'è una sola TV o un solo g… -