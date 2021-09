“Bentornato papà” del produttore di Martina Franca dove è girato | oggi al Bif&st Film nelle sale dal 7 ottobre

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Di seguito il comunicato:, il nuovodi Domenico Fortunato è tra la anteprime mondiali in concorso al Bif&stsarà presentato il 29 settembre e uscirà dal 7cinematografiche con Altre Storie. Il, una produzione Altre Storie con Rai Cinema, prodotto da Cesare Fragnelli, con il contributo della Regione Puglia e di ApuliaCommission, è un’intensa e toccante storia familiare con Domenico Fortunato, anche nel ruolo di protagonista, Donatella Finocchiaro, Riccardo Mandolini (protagonista della serie Netflix Baby), l’esordiente Giuliana Simeone, affiancati da Dino Abbrescia, Giorgio Colangeli, Giulio Beranek, Silvia Mazzieri, Sara Putignano, Franco Ferrante. Il ...

Di seguito il comunicato:, il nuovo film di Domenico Fortunato è tra la anteprime mondiali in concorso al Bif&st dove sarà presentato il 29 settembre e uscirà dal 7 ottobre nelle sale cinematografiche con ...Per le Anteprime italiane Teatro Piccinni (ore 19:00), proiezione didi Domenico Fortunato (presenti in sala il regista e l'attrice Donatella Finocchiaro). Alle ore 22:00 replica di ...