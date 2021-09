Benevento, il comunicato dell’Asi sulla nuova linea trasporti (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl Consorzio Asi di Benevento è lieto di annunciare l’inedito prospetto di corse urbane appena varato dalla ‘Trotta Mobility’, notevole implemento infrastrutturale capace di agevolare sensibilmente, e in maniera quanto mai opportuna, i collegamenti tra il centro cittadino e le zone industriali del territorio. A partire da domani, la linea 17 dell’azienda di trasporti locale coprirà, in fasce orarie mattutine, pomeridiane e serali di ogni giorno feriale, il tragitto tra il Terminal Bus e le aree periferiche Ponte Valentino e Contrada Olivola, semplificando gli oneri dei dipendenti e contribuendo ad incrementare l’indice attrattivo del perimetro urbano in questione. “Ringraziamo il sindaco Clemente Mastella, l’assessore alla mobilità Luigi Ambrosone e la ‘Trotta’ per aver mantenuto le promesse e accolto ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl Consorzio Asi diè lieto di annunciare l’inedito prospetto di corse urbane appena varato dalla ‘Trotta Mobility’, notevole implemento infrastrutturale capace di agevolare sensibilmente, e in maniera quanto mai opportuna, i collegamenti tra il centro cittadino e le zone industriali del territorio. A partire da domani, la17 dell’azienda dilocale coprirà, in fasce orarie mattutine, pomeridiane e serali di ogni giorno feriale, il tragitto tra il Terminal Bus e le aree periferiche Ponte Valentino e Contrada Olivola, semplificando gli oneri dei dipendenti e contribuendo ad incrementare l’indice attrattivo del perimetro urbano in questione. “Ringraziamo il sindaco Clemente Mastella, l’assessore alla mobilità Luigi Ambrosone e la ‘Trotta’ per aver mantenuto le promesse e accolto ...

