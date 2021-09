Beautiful anticipazioni | Shauna e Ridge pronti per un altro matrimonio?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 28 settembre 2021) Tutto pronto per la nuova puntata dimancano solo le nostreche arrivano come sempre puntualissime. Che cosa accadrà nella prossima puntata della soap di Canale 5? Lo scopriamo con le ultime news che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 29 settembre 2021. Avrete visto che Brooke ha iniziato a sospettare qualcosa. Ci sono molti tasselli da mettere insieme ma la Logan, che non è stupida, ha capito che Quinn estanno tramando qualcosa alle spalle di tutti ed è per questo che inizia a cercare le prove per dimostrare la sua tesi. Al momentonon sembra crederle ma la Logan potrebbe allearsi con Katie, che conosce molto di questa storia…E forse anche Bill potrebbe dirle qualcosa di importante per dimostrare la sua teoria. Brooke deve fare molto in fretta visto che Quinn ...