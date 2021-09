Battlefield 2042 | svelati i requisiti PC per la Open Beta

(Di martedì 28 settembre 2021) Insieme alla conferma delle date per l’di, Electronic Arts ne ha anche svelato iper giocarci su PC Il rinvio diè stato piuttosto inaspettato, è vero, ma forse non tutto è perduto. Sebbene gli appassionati dello sparatutto multiplayer di Electronic Arts dovranno necessariamente aspettare il prossimo 19 novembre per giocarlo su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X S o PC, alcuni recenti leak avevano fatto intendere la possibilità di unaaperta, per l’appunto a tutti. Leak che sono stati poi confermati nelle scorse ore dalla stessa EA, che ha annunciato ufficialmente le date in cui la versione di prova disarà disponibile ...

Electronic Arts e DICE hanno annunciato oggi, in un nuovo trailer (potete vederlo in fondo alla notizia), che l'Open Beta disarà disponibile a partire dall' 8 ottobre su Xbox One, Xbox Series X and S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC ; i membri di EA Play e tutti coloro che pre - ordinano il gioco possono ...Electronic Arts ha ufficializzato la data dell'open beta di. La beta sarà disponibile dall'8 ottobre per PC, Xbox e PlayStation. Chi ha effettuato il pre - ordine potrà accede alla beta in anticipo a partire dal 6 ottobre. EA ha annunciato ...Come recita la descrizione trovata nel software, la beta di Battlefield 2042 verrà lanciata tra pochissimi giorni ma durerà altrettanto poco. Considerato comunque che Battlefield 2042 è previsto novem ...Di seguito tutte le date e le informazioni necessarie per partecipare alla Open Beta del nuovo Battlefield 2042:. Ott 5: Download disponibile per tutti i giocatori. Ott 6-9: Finestra di accesso antici ...