(Di martedì 28 settembre 2021) British American Tobacco Italia ha annunciato l’apertura del centro di innovazione e sostenibilità “A Better Tomorrow Innovation Hub”, a. Previsto uncomplessivo di 500di euro in 5 anni. sat/gtr/red su Il Corriere della Città.

Advertising

Ettore_Rosato : Orgoglioso per investimento @BAT_Italia, leader settore tabacco a #Trieste. InnovationHub: 20 mila mq, 2.700 posti… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro BAT, a Trieste un nuovo hub con 500 milioni di investimento - - LaNotifica : BAT, a Trieste un nuovo hub con 500 milioni di investimento - CAGLIARILIVEAPP : BAT, 500 milioni di investimento per un nuovo hub a Trieste - CorriereCitta : BAT, a Trieste un nuovo hub con 500 milioni di investimento -

Ultime Notizie dalla rete : BAT Trieste

Nuovi casi per provincia: Bari 29;: 26; Brindisi 9; Foggia 22; Lecce: 25; Taranto 18; Fuori ... con la seguente suddivisione territoriale: 822 a, 2.023 a Udine, 679 a Pordenone e 294 a ...annuncia l'apertura del centro di innovazione e sostenibilità "A Better Tomorrow Innovation Hub". L'hub ospiterà, oltre ad un nuovo centro di produzione di, anche una Digital ...Bat investimento da 500 milioni di euro per il nuovo hub nel porto di Trieste. In 5 anni realizzato un centro innovazione e produzione con 2.700 addetti.Lo scalo giuliano ha un nuovo partner internazionale confermandosi una realtà portuale e logistica sempre più attrattiva per gli investitori esteri. Nella nuova zona franca di Bagnoli della Rosandra ( ...