BAT, 500 milioni di investimento per un nuovo hub a Trieste (Di martedì 28 settembre 2021) Trieste (ITALPRESS) – BAT annuncia l’apertura del centro di innovazione e sostenibilità “A Better Tomorrow Innovation Hub”. L’hub ospiterà, oltre ad un nuovo centro di produzione di BAT, anche una Digital boutique, un laboratorio di innovazione e centro di eccellenza per la trasformazione digitale e il marketing digitale, e sarà dedicato alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione di linee di prodotto a potenziale rischio ridotto.Il nuovo hub sarà realizzato in collaborazione con Interporto Trieste S.p.A., infrastruttura dedicata alla logistica intermodale, e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porti di Trieste e Monfalcone.Attraverso questo progetto, che prevede un investimento totale fino a 500 milioni di euro nei prossimi cinque anni, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 settembre 2021)(ITALPRESS) – BAT annuncia l’apertura del centro di innovazione e sostenibilità “A Better Tomorrow Innovation Hub”. L’hub ospiterà, oltre ad uncentro di produzione di BAT, anche una Digital boutique, un laboratorio di innovazione e centro di eccellenza per la trasformazione digitale e il marketing digitale, e sarà dedicato alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione di linee di prodotto a potenziale rischio ridotto.Ilhub sarà realizzato in collaborazione con InterportoS.p.A., infrastruttura dedicata alla logistica intermodale, e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porti die Monfalcone.Attraverso questo progetto, che prevede untotale fino a 500di euro nei prossimi cinque anni, ...

Advertising

zazoomblog : BAT 500 milioni di investimento per un nuovo hub a Trieste - #milioni #investimento #nuovo #Trieste - CorriereCitta : BAT, 500 milioni di investimento per un nuovo hub a Trieste - MasterblogBo : TRIESTE (ITALPRESS) – BAT annuncia l’apertura del centro di innovazione e sostenibilità “A Better Tomorrow Innovati… - ItaliaNotizie24 : BAT, 500 milioni di investimento per un nuovo hub a Trieste - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash BAT, 500 milioni di investimento per un nuovo hub a Trieste -… -