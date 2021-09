Basket, Eurolega 2021-2022: le favorite. L’Efes Istanbul tenta il bis, Milano vuole i play-off. Attenzione però a CSKA, Barcellona e Real Madrid! (Di martedì 28 settembre 2021) Finalmente ci siamo: ancora pochi giorni e si alzerà il sipario sulla Turkish Airlines Euroleague. Prende il via giovedì 30 settembre, infatti, la regular season della massima competizione continentale. Si riparte dalla Final Four di Colonia dello scorso maggio, quando ad alzare il trofeo fu L’Efes Istanbul di Coach Ataman e Shane Larkin. La compagine di Istanbul riuscì a sconfiggre in finale il Barcellona di Pau Gasol e Jasikevicius, con i catalani che avevano prevalso in semifinale sull’Olimpia Milano (i meneghini hanno poi vinto la ‘Finalina’ per il terzo posto contro il CSKA Mosca). Quali saranno le squadre favorite per questa nuova Eurolega? E’ d’obbligo partire dai detentori del trofeo, ovvero L’Efes Istanbul. Il ... Leggi su oasport (Di martedì 28 settembre 2021) Finalmente ci siamo: ancora pochi giorni e si alzerà il sipario sulla Turkish Airlines Euroleague. Prende il via giovedì 30 settembre, infatti, la regular season della massima competizione continentale. Si riparte dalla Final Four di Colonia dello scorso maggio, quando ad alzare il trofeo fudi Coach Ataman e Shane Larkin. La compagine diriuscì a sconfiggre in finale ildi Pau Gasol e Jasikevicius, con i catalani che avevano prevalso in semifinale sull’Olimpia(i meneghini hanno poi vinto la ‘Finalina’ per il terzo posto contro ilMosca). Quali saranno le squadreper questa nuova? E’ d’obbligo partire dai detentori del trofeo, ovvero. Il ...

