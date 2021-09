Basket: Antimo Martino torna sulla panchina della Fortitudo Bologna (Di martedì 28 settembre 2021) Dopo le dimissioni di Jasmin Repesa accettate dalla Fortitudo Bologna questa mattina, nel giro di poche ore è arrivato anche il nome del nuovo allenatore dei biancoblu. Il termine “nuovo”, però, è molto relativo: si tratta infatti del ritorno di Antimo Martino, che si è liberato dall’accordo ancora in essere con Reggio Emilia, nonostante fosse stato sollevato dall’incarico nel finale dello scorso campionato. Martino aveva già preso in mano la squadra nella stagione 2018-2019, in cui la condusse alla promozione dalla Serie A2 con un roster molto ben gestito, nella sua presenza di giocatori che per la categoria avevano un altro passo. In Serie A, nella stagione successiva, ha riportato la Effe in semifinale di Coppa Italia, prima che la stagione venisse interrotta dal Covid-19. Nella scorsa stagione era ... Leggi su oasport (Di martedì 28 settembre 2021) Dopo le dimissioni di Jasmin Repesa accettate dallaquesta mattina, nel giro di poche ore è arrivato anche il nome del nuovo allenatore dei biancoblu. Il termine “nuovo”, però, è molto relativo: si tratta infatti del ritorno di, che si è liberato dall’accordo ancora in essere con Reggio Emilia, nonostante fosse stato sollevato dall’incarico nel finale dello scorso campionato.aveva già preso in mano la squadra nella stagione 2018-2019, in cui la condusse alla promozione dalla Serie A2 con un roster molto ben gestito, nella sua presenza di giocatori che per la categoria avevano un altro passo. In Serie A, nella stagione successiva, ha riportato la Effe in semifinale di Coppa Italia, prima che la stagione venisse interrotta dal Covid-19. Nella scorsa stagione era ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket Antimo Basket, la Fortitudo Bologna contatta il coach Martino BOLOGNA - Dopo l'addio di Repesa, forse non cosìa sorpresa, la Fortitudo guarda a Martino. Lo avrebbe già contattato, anche se è ancora presto per capire se l'accordo sarà possibile. Il coach Antimo Martino è sotto contratto con Reggio Emilia. E così sull'allenatore che ha portato la Effe in serie A si potrebbe scatenare una vera guerra economica, senza contare che Martino con la Fortitudo ...

Virtus: ecco Sampson. Fortitudo, c'è Martino La Fortitudo invece è ormai vicinissima al ritorno di Antimo Martino in panchina, dopo le dimissioni di Jasmin Repesa. Qui Virtus ? Le V nere hanno accelerato sul dopo Udoh, fermo per almeno 6 mesi, ...

Basket, l'allenatore molisano Antimo Martino torna alla Fortitudo Bologna Primonumero Basket: Antimo Martino torna sulla panchina della Fortitudo Bologna Dopo le dimissioni di Jasmin Repesa accettate dalla Fortitudo Bologna questa mattina, nel giro di poche ore è arrivato anche il nome del nuovo allenatore dei biancoblu. Il termine "nuovo", però, è mol ...

Ufficiale – Antimo Martino alla Fortitudo Riportiamo il comunicato ufficiale della Fortitudo Bologna: "Fortitudo Pallacanestro è lieta di comunicare di aver affidato la conduzione della prima squadra ad Antimo Martino. Quello di Martino è, na ...

