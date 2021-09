Bari, clan Di Cosola: tre arresti Devono scontare pene distinte, fino a quasi dieci anni di reclusione (Di martedì 28 settembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Si sono aperte le porte del carcere per tre affiliati al clan di Cosola, colpiti da condanne definitive, per complessivi 25 anni di reclusione, a seguito dell’operazione denominata “Pilastro”. È divenuta definitiva la sentenza della Corte d’Appello di Bari emessa il 2 luglio 2020 che aveva riconosciuto gli stessi colpevoli, a vario titolo, di “associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione e illecita concorrenza con violenza e minaccia”. Pertanto, alle prime luci dell’alba, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno tratto in arresto nel capoluogo cittadino uno dei responsabili ed hanno notificato gli altri provvedimenti restrittivi presso le case circondariali ove erano detenuti ... Leggi su noinotizie (Di martedì 28 settembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Si sono aperte le porte del carcere per tre affiliati aldi, colpiti da condanne definitive, per complessivi 25di, a seguito dell’operazione denominata “Pilastro”. È divenuta definitiva la sentenza della Corte d’Appello diemessa il 2 luglio 2020 che aveva riconosciuto gli stessi colpevoli, a vario titolo, di “associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione e illecita concorrenza con violenza e minaccia”. Pertanto, alle prime luci dell’alba, i Carabinieri del Comando Provinciale dihanno tratto in arresto nel capoluogo cittadino uno dei responsabili ed hanno notificato gli altri provvedimenti restrittivi presso le case circondariali ove erano detenuti ...

NoiNotizie : #Bari, clan Di Cosola: tre arresti - Ilikepuglia : Bari, scacco al clan Di Cosola: tre arresti per traffico di stupefacenti ed estorsione - Borderline_24 : #Bari, #Estorsione e minacce nei cantieri: #Condanne definitive per 3 affiliati del clan Di Cosola… - ilmetropolitan : ???? #Bari. Operazione #Pilastro: Tre ordini di carcerazione nei confronti di #affiliati a #clan - - Telebari : Bari, estorsioni e traffico di droga: in carcere tre affiliati al clan Di Cosola. Arrivano le condanne definitive -… -