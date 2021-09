Barella, rinnovo lontano: la situazione (Di martedì 28 settembre 2021) La questione legata al rinnovo di contratto di Nicolò Barella è essenziale per il club nerazzurro. Il talento italiano, difatti, è diventato sin da subito un tassello imprescindibile per la squadra. La società Inter ha dunque l’obbligo di dover risolvere l’attuale situazione contrattuale del centrocampista sardo. Come riporta spaziointer.it, stando alle parole del Corriere dello Sport, al momento, c’è una certa distanza tra domanda e offerta. Il calciatore vorrebbe circa 5 milioni di euro, il doppio dello stipendio attuale. Una cifra che, visto l’attuale mercato, il giocatore merita largamente. Ora la palla passa alla società che dovrà trovare la quadra affinché Barella, prossimo papabile capitano dell’Inter, continui la sua avventura a Milano. POTREBBE INTERESSARTI: Mercato Milan, sirene inglesi per ... Leggi su rompipallone (Di martedì 28 settembre 2021) La questione legata aldi contratto di Nicolòè essenziale per il club nerazzurro. Il talento italiano, difatti, è diventato sin da subito un tassello imprescindibile per la squadra. La società Inter ha dunque l’obbligo di dover risolvere l’attualecontrattuale del centrocampista sardo. Come riporta spaziointer.it, stando alle parole del Corriere dello Sport, al momento, c’è una certa distanza tra domanda e offerta. Il calciatore vorrebbe circa 5 milioni di euro, il doppio dello stipendio attuale. Una cifra che, visto l’attuale mercato, il giocatore merita largamente. Ora la palla passa alla società che dovrà trovare la quadra affinché, prossimo papabile capitano dell’Inter, continui la sua avventura a Milano. POTREBBE INTERESSARTI: Mercato Milan, sirene inglesi per ...

