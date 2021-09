(Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – La Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di esecuzione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro, a carico di un cittadino italiano per l’espiazione di una pena di anni 7 e mesi 1. In particolare, l’operazione, effettuata da personale della Sottosezione Polizia Stradale di Sala Consilina e della Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Lagonegro, ha consentito l’arresto di undi autoveicoli usati, già in passato sanzionato a seguito di mirati controlli amministrativi della Polizia Stradale, per i reati died. Il soggetto è stato sorpreso all’interno della sua rivendita, regolarmente attiva, del tutto ignaro del provvedimento a suo carico emesso, in quanto fiducioso ...

Advertising

positanonews : #Copertina #Cronaca Salerno: commerciante arrestato per bancarotta fraudolenta ed estorsione - anteprima24 : ** Bancarotta fraudolenta ed #Estorsione: arrestato #Commerciante ** - InfoCilentoWeb : Bancarotta fraudolenta ed estorsione: arrestato commerciante a Sala Consilina - ottopagine : Sala Consilina, bancarotta fraudolenta ed estorsione: in carcere un commerciante #SalaConsilina - ONDANEWSweb : Bancarotta fraudolenta ed estorsione. Arrestato commerciante di auto usate del Vallo di Diano -… -

Ultime Notizie dalla rete : Bancarotta fraudolenta

... ha consentito l'arresto di un commerciante di autoveicoli usati, già in passato sanzionato a seguito di mirati controlli amministrativi della Polizia Stradale, per i reati di..., marchigiani, ex membri del consiglio di amministrazione della "Monte Regale", accusati didocumentale. Con loro anche S. F. e M. C. , ex membri del collegio sindacale, perché ...L’operazione, effettuata dal personale della Sottosezione Polizia Stradale di Sala Consilina, agli ordini dell ‘Ispettore Nicola Molinari, e della Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura dell ...Bancarotta fraudolenta ed estorsione, commerciante di Sala Consilina finisce in carcere. E' stato condannato a 7 anni e 1 mese ...