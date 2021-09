Aziende, green pass di rigore (Di martedì 28 settembre 2021) Nel decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale è stata eliminata la sospensione dal lavoro in assenza di green pass, ma è stato... Giovannini: ora svolta green da 43 miliardi Il ministro delle ... Leggi su italiaoggi (Di martedì 28 settembre 2021) Nel decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale è stata eliminata la sospensione dal lavoro in assenza di, ma è stato... Giovannini: ora svoltada 43 miliardi Il ministro delle ...

