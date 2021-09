Avis Lombardia | Nazionale e Provinciale Bergamo presentano “Rosso sorriso | la casa dei regali”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 28 settembre 2021) Entrare nelle case degli italiani per conoscere da vicino il modo in cui quotidianamente affrontano i temi della solidarietà, dell’altruismo e del volontariato. Con questo obiettivo, Associazione Volontari Italiani del Sangue, ha raccolto le testimonianze di 14 famiglie e le ha raccontate in “, ladei”, primo docu-reality che punta a promuovere tra i più piccoli i valori della donazione. A condurre gli spettatori in questo vero e proprio viaggio alla scoperta di un’Italia solidale, attenta al prossimo e ai bisogni della propria collettività è l’attore e conduttore televisivo Oreste Castagna. “Questo progetto multimediale è l’ultimo capitolo di un percorso iniziato nel 2013 con l’intento di raccontare alle nuove generazioni la gioia di donare. Nelle varie puntate di questa ...