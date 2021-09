Autostrada Roma-L’Aquila: la spettacolare demolizione del viadotto Cerqueta (Di martedì 28 settembre 2021) Prima l’esplosione, poi la nuvola di polvere che dalle rocce si alza verso il cielo. Sono immagini spettacolari quelle che provengono dall’A24 Roma-L’Aquila, sul tratto tra Tornimparte-L’Aquila Ovest. La Strada dei Parchi, società che gestisce l’Autostrada che connette la Capitale al capoluogo abruzzese, ha provveduto alla demolizione del vecchio viadotto di Cerqueta, che sarà ora L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 28 settembre 2021) Prima l’esplosione, poi la nuvola di polvere che dalle rocce si alza verso il cielo. Sono immagini spettacolari quelle che provengono dall’A24, sul tratto tra Tornimparte-Ovest. La Strada dei Parchi, società che gestisce l’che connette la Capitale al capoluogo abruzzese, ha provveduto alladel vecchiodi, che sarà ora L'articolo proviene da Inews.it.

