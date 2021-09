Aumento delle bollette: da venerdì rincaro del 29,8% su elettricità e 14,4% sul gas (Di martedì 28 settembre 2021) La causa dell’Aumento delle bollette “è legato principalmente al rialzo della componente materia prima”, ecco cosa dice l’Arera. A partire dal prossimo venerdì 1 ottobre, ci sarà un forte Aumento delle bollette dell’elettricità del quarto trimestre – da ottobre a dicembre. Ad aumentare sarà l’elettricità con un 29,8% per famiglia, mentre quella del gas del 14,4%. L’annuncio del rincaro delle imposte su gas ed elettricità lo da l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera). Secondo delle ricerche questo Aumento porterà ad un rincaro di circa 335 euro in più all’anno tra luce e gas per ogni nucleo familiare ... Leggi su ck12 (Di martedì 28 settembre 2021) La causa dell’“è legato principalmente al rialzo della componente materia prima”, ecco cosa dice l’Arera. A partire dal prossimo1 ottobre, ci sarà un fortedell’del quarto trimestre – da ottobre a dicembre. Ad aumentare sarà l’con un 29,8% per famiglia, mentre quella del gas del 14,4%. L’annuncio delimposte su gas edlo da l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera). Secondoricerche questoporterà ad undi circa 335 euro in più all’anno tra luce e gas per ogni nucleo familiare ...

