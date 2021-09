Aumento capienza cinema, teatri e stadi: ok del Cts. Governo prepara il “contentino” (Di martedì 28 settembre 2021) Roma, 28 set – Aumento della capienza di cinema, teatri e stadi: c’è il via libera del Cts, il Comitato tecnico-scientifico. Come anticipato nei giorni scorsi, il Governo lavora al “contentino” dell’Aumento dei posti disponibili dopo aver imposto il green pass praticamente per tutto. “contentino” che peraltro nulla ha a che vedere con minori rischi di contagio, visto che avere il green pass non certifica di non essere infetti. Ma il messaggio che il Governo vuole far passare è quello del ritorno alla normalità, della libertà riconquistata. Aumento capienza cinema, teatri, stadi, sale da concerto: c’è il via libera del Cts Dal Cts ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 28 settembre 2021) Roma, 28 set –delladi: c’è il via libera del Cts, il Comitato tecnico-scientifico. Come anticipato nei giorni scorsi, illavora al “” dell’dei posti disponibili dopo aver imposto il green pass praticamente per tutto. “” che peraltro nulla ha a che vedere con minori rischi di contagio, visto che avere il green pass non certifica di non essere infetti. Ma il messaggio che ilvuole far passare è quello del ritorno alla normalità, della libertà riconquistata., sale da concerto: c’è il via libera del Cts Dal Cts ...

