Aumenta la capienza per stadi, teatri e cinema: il Covid fa meno paura (ma le discoteche restano sbarrate) (Di martedì 28 settembre 2021) C'è il via libera del Cts. Con il Green pass obbligatorio, stadi al 75%, teatri e cinema al 100% all'aperto e all'80% al chiuso. Nessuna data in vista però per la riapertura delle discoteche Leggi su today (Di martedì 28 settembre 2021) C'è il via libera del Cts. Con il Green pass obbligatorio,al 75%,al 100% all'aperto e all'80% al chiuso. Nessuna data in vista però per la riapertura delle

Advertising

ilSipontinoNet : Aumenta la capienza di #stadi e palazzetti ??? Via libera dal #Cts ???? - StabiaChannel : #Mondo #Cts: aumenta la capienza per teatri, cinema e stadi LEGGI LA NEWS: - Nico01042014 : RT @nellapulce: L'inverno alle porte e il #CTS aumenta la capienza di spettatori per stadi,teatri e cinema. #Brunetta pretende che dal 15/1… - vvoxonline : Da #cts via libera ad aumentare capienza in #cinema #teatri eventi sportivi e #spettacolo - connessiopera : Via libera del Cts: aumenta la capienza dei teatri. 100% all’aperto, 80% al chiuso -